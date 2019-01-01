НАША КОМПАНИЯ СОСТОИТ ИЗ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ В ФИНАНСОВЫХ И ДЕЛОВЫХ СФЕРАХ
СОЗДАДИМ СТРАТЕГИЮ УВЕРЕННОГО РОСТА ВМЕСТЕ
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Качественные товары из Китая – уверенный рост Вашей компании
Бизнесмены поставляющие на российский рынок товары из Китая знакомы со спецификой китайского производства.
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Эффективный поиск партнеров производителей в Китае
Специалисты компании PARTNERCHINA располагают информацией необходимой для эффективного поиска партнеров в Китае
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Доставка грузов и товаров из Китая оперативно без проблем
С нами легко работать. Вы выбираете товары - мы осуществляем их доставку из Китая в любой город России - оперативно и без проблем.
Товары из Китая оптом - доставка в города России
Качественные китайские товары для ноутбуков, планшетов, смартфонов, Аудио / Видео и другие аксессуары оптом из Китая с доставкой в любой город России
Один из важнейших факторов успешного развития бизнеса является высокое качество поставляемой продукции и мы с радостью готовы использовать наш опыт накопленный годами ведения успешного бизнеса с китайскими поставщиками. Миф о том, что китайская продукция отличается сомнительным качеством, давно развенчан. Качество товаров из Китая от проверенных производителей устраивает требовательных российских покупателей. Поэтому товары из Китая — это реальная возможность успешно вести бизнес, предоставляя россиянам одежду, бытовую технику, мебель и другую продукцию высокого качества по низким ценам. Мы готовы и рады использовать наш опыт работы с фабриками для достижения оптимального соотношения цены и качества требуемой Вами продукции.
Потенциальный поставщик проходит ряд проверок и лишь после досконального анализа работы, продукции и условий сотрудничества, мы принимаем решение о включении его в список надежных партнеров. Мы серьезно и профессионально подходим к поиску производителей, выбирая ответственных и не вызывающих сомнений ни качеством товаров, ни чистотой сделок. Мы гарантируем, что Вы получите товары производителей, тщательно следящих за качеством выпускаемой продукции. Сообщите нам о том, какие товары из Китая Вы хотели бы получать, и мы проведем поиск производителей в Китае и предложим Вам оптимальный вариант сотрудничества на выгоднейших условиях.
У Вас не будет сложностей с контролирующими организациями, поскольку наша компания не практикует «серых схем» поставки грузов. Доставка товаров из Китая осуществляется абсолютно законно. Отлаженные легальные схемы доставки грузов из Китая позволят Вам в сжатые точные сроки получать необходимые товары со всеми сопровождающими документами, включая номера ГТД и сертификаты. К тому же наши условия доставки позволят Вам выгодно продавать товар с учетом транспортных расходов.
О КОМПАНИИ, КОТОРАЯ ЗНАЕТ ВСЁ О ТОМ, КАК ВЫГОДНЕЕ ПОКУПАТЬ ТОВАРЫ ИЗ КИТАЯ
Компания PARTNERCHINA имеет солидный опыт поиска товаров и партнеров в Китае и предлагает Вам строить свой бизнес с нашей помощью. Поиск партнеров и товаров в Китае и доставка грузов в Россию — то, чем сотрудники PARTNERCHINA занимаются ежедневно с 2005 года. Мы сотрудничаем с государственными предприятиями, банками, транспортными и иными компаниями, предоставляя своим клиентам не просто услуги по поиску и доставке товаров из Китая, а надежную опору для бизнеса.
ИМЕТЬ С НАМИ ДЕЛО:
Мы привыкли выполнять взятые обязательства, дорожим своей репутацией и предоставляем заказчикам гарантии
Мы «держим руку на пульсе», чутко реагируем на изменения рынка китайских товаров и даем клиентам возможность успешно развивать свой бизнес
Располагая информацией и имея прямые связи с производителями товаров из Китая, мы выбираем для обслуживаемых нами компаний лучшее по соотношению цена/качество
ИНТЕРЕСЫ ЗАКАЗЧИКОВ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Среди компаний, осуществляющих поиск производителей и организующих доставку грузов из Китая в Россию, PARTNERCHINA отличается серьезным подходом к делу и особым отношением к клиентам. Приоритетным для нас были и остаются Ваши интересы. Именно поэтому в нашей команде работают высококвалифицированные сотрудники с многолетним опытом поиска производителей и организации доставки грузов из Китая в Россию. Благодаря их профессионализму, бизнес задачи решают оперативно, слаженно и с минимальными затратами для наших клиентов.
БИЗНЕС СТРАТЕГИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ САМОГО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
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Эксперты в области ВЭД, таможенные брокеры
Команда профессионалов обеспечивает отличное качество предоставляемых услуг, соответствующее международным стандартам качества
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Важность длительных и перспективных деловых отношений
Индивидуальный подход к каждому клиенту.Мы предоставляем каждому нашему клиенту возможность выбора, и разрабатываем специальные стратегии и программы развития
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Мы предоставляем эксклюзивную услугу "Персональный ассистент"
Персональный ассистент подготовит для Вас необходимые отчеты, будет всегда на связи, в совершенстве владеет русским, английским и китайским языками.
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Будем рады работать с Вами!