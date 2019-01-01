НАША КОМПАНИЯ СОСТОИТ ИЗ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ В ФИНАНСОВЫХ И ДЕЛОВЫХ СФЕРАХ



СОЗДАДИМ СТРАТЕГИЮ УВЕРЕННОГО РОСТА ВМЕСТЕ



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Качественные товары из Китая – уверенный рост Вашей компании

Бизнесмены поставляющие на российский рынок товары из Китая знакомы со спецификой китайского производства.







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Эффективный поиск партнеров производителей в Китае

Специалисты компании PARTNERCHINA располагают информацией необходимой для эффективного поиска партнеров в Китае







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Доставка грузов и товаров из Китая оперативно без проблем



С нами легко работать. Вы выбираете товары - мы осуществляем их доставку из Китая в любой город России - оперативно и без проблем.





Товары из Китая оптом - доставка в города России

Качественные китайские товары для ноутбуков, планшетов, смартфонов, Аудио / Видео и другие аксессуары оптом из Китая с доставкой в любой город России

Один из важнейших факторов успешного развития бизнеса является высокое качество поставляемой продукции и мы с радостью готовы использовать наш опыт накопленный годами ведения успешного бизнеса с китайскими поставщиками. Миф о том, что китайская продукция отличается сомнительным качеством, давно развенчан. Качество товаров из Китая от проверенных производителей устраивает требовательных российских покупателей. Поэтому товары из Китая — это реальная возможность успешно вести бизнес, предоставляя россиянам одежду, бытовую технику, мебель и другую продукцию высокого качества по низким ценам. Мы готовы и рады использовать наш опыт работы с фабриками для достижения оптимального соотношения цены и качества требуемой Вами продукции.



Потенциальный поставщик проходит ряд проверок и лишь после досконального анализа работы, продукции и условий сотрудничества, мы принимаем решение о включении его в список надежных партнеров. Мы серьезно и профессионально подходим к поиску производителей, выбирая ответственных и не вызывающих сомнений ни качеством товаров, ни чистотой сделок. Мы гарантируем, что Вы получите товары производителей, тщательно следящих за качеством выпускаемой продукции. Сообщите нам о том, какие товары из Китая Вы хотели бы получать, и мы проведем поиск производителей в Китае и предложим Вам оптимальный вариант сотрудничества на выгоднейших условиях.



У Вас не будет сложностей с контролирующими организациями, поскольку наша компания не практикует «серых схем» поставки грузов. Доставка товаров из Китая осуществляется абсолютно законно. Отлаженные легальные схемы доставки грузов из Китая позволят Вам в сжатые точные сроки получать необходимые товары со всеми сопровождающими документами, включая номера ГТД и сертификаты. К тому же наши условия доставки позволят Вам выгодно продавать товар с учетом транспортных расходов.





О КОМПАНИИ, КОТОРАЯ ЗНАЕТ ВСЁ О ТОМ, КАК ВЫГОДНЕЕ ПОКУПАТЬ ТОВАРЫ ИЗ КИТАЯ



Компания PARTNERCHINA имеет солидный опыт поиска товаров и партнеров в Китае и предлагает Вам строить свой бизнес с нашей помощью. Поиск партнеров и товаров в Китае и доставка грузов в Россию — то, чем сотрудники PARTNERCHINA занимаются ежедневно с 2005 года. Мы сотрудничаем с государственными предприятиями, банками, транспортными и иными компаниями, предоставляя своим клиентам не просто услуги по поиску и доставке товаров из Китая, а надежную опору для бизнеса.





